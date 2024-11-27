Slavia Prag-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Slavia Prag karşısında galibiyet için sahaya çıkacak olan temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde hedefi ilk 8'e girebilmek. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puanla 21. sırada yer aldı. Zorlu mücadeleye kısa bir süre kalırken, "Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte Slavia Prag-Fenerbahçe maçı tarihi ve maç saati...