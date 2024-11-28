UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe’nin 5. hafta maçı için heyecan dorukta. Sarı-lacivertliler, bu akşam saat 23.00’te Slavia Prag karşısında sahaya çıkacak. FB Avrupa maçı TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. Geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 5 puanla 21. sırada yer alıyor. FB Avrupa maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT 1 canlı yayın linki ile Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…