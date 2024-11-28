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        Haberler Bilgi Spor SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE! TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz (FB Avrupa maçı canlı yayın izle kesintisiz)

        Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle! Fenerbahçe maçı TRT 1 şifresiz canlı yayın izleme ekranı

        FB Avrupa maçı canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında bu akşam Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1 canlı yayın ekranı ile takip edilecek. Fortuna Arena'da oynanacak Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte TRT 1 canlı yayın linki ile FB Avrupa maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 28.11.2024 - 22:57
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        UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe’nin 5. hafta maçı için heyecan dorukta. Sarı-lacivertliler, bu akşam saat 23.00’te Slavia Prag karşısında sahaya çıkacak. FB Avrupa maçı TRT 1 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. Geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 5 puanla 21. sırada yer alıyor. FB Avrupa maçı canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, TRT 1 canlı yayın linki ile Slavia Prag - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

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        SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Slavia Prag - Fenerbahçe maçı, 28 Kasım Perşembe günü oynanacak ve maç saat TSİ 23.00’te başlayacak.

        3

        FB AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fortuna Arena'da oynanacak FB Avrupa maçı, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.

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        SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Slavia Prag: Kinsky; Holes, Ogbu, Zima; Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf; Provod, Chory, Chytil.

        Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür; Fred, İsmail; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; En-Nesyri

        5

        SLAVİA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Slavia Prag - Fenerbahçe maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        6

        28 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.58 İstiklal Marşı

        06.00 Hayallerinin Peşinde

        06.50 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.45 Masumlar Apartmanı

        17.45 Lingo Türkiye

        18.55 İddiaların Aksine

        19.00 Ana Haber

        19.45 Maç Önü

        20.45 UEFA Avrupa Ligi "Az Alkmaar-Galatasaray"

        23.00 UEFA Avrupa Ligi "Slavia Prag-Fenerbahçe"

        01.10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

        03.30 Masumlar Apartmanı

        05.50 Kapanış

        7

        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

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