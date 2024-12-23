Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e tepki olarak Putin’le görüştü

Slovak Başbakan Fico, sosyal medya hesabı Facebook’ta, Putin’le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fico, Rusya ziyaretini Avrupa Birliği (AB) yetkililerine bildirdiğini kaydederek, "Bugünkü toplantım, perşembe günü bizatihi sorduğum soruya Ukrayna üzerinden topraklarımıza doğal gaz geçişine karşı olduğu yönünde yanıt veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e bir tepkiydi." dedi.

Zelenskiy’nin Rusya’nın nükleer programına yönelik yaptırımlardan yana olduğunu kaydeden Fico, "Bu tür yaklaşımlar Slovakya'ya mali açıdan zarar verir ve Slovakya'daki nükleer santrallerde elektrik üretimini tehlikeye atabilir, bu kabul edilemez." görüşünü paylaştı.

Fico, Rusya’nın Slovakya ve Batı'ya sağladığı doğal gazı sürdürmeye hazır olduğunu, ancak Zelenskiy’nin tutumu nedeniyle 1 Ocak 2025’den itibaren bunun neredeyse imkan dışı göründüğünü ifade etti.