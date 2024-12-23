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        Haberler Dünya Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e tepki olarak Putin’le görüştü | Dış Haberler

        Slovakya Başbakanı Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e tepki olarak Putin’le görüştü

        Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün Moskova'da yaptığı görüşmeyi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile 2024 sonunda sona erecek doğal gaz transit anlaşmasının uzatılmayacağına yönelik açıklamasına tepki göstermek amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 12:28 Güncelleme: 23.12.2024 - 12:28
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        Slovakya Başbakanı'ndan Putin'le 'tepkisel' görüşme
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        Slovak Başbakan Fico, sosyal medya hesabı Facebook’ta, Putin’le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Fico, Rusya ziyaretini Avrupa Birliği (AB) yetkililerine bildirdiğini kaydederek, "Bugünkü toplantım, perşembe günü bizatihi sorduğum soruya Ukrayna üzerinden topraklarımıza doğal gaz geçişine karşı olduğu yönünde yanıt veren Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e bir tepkiydi." dedi.

        Zelenskiy’nin Rusya’nın nükleer programına yönelik yaptırımlardan yana olduğunu kaydeden Fico, "Bu tür yaklaşımlar Slovakya'ya mali açıdan zarar verir ve Slovakya'daki nükleer santrallerde elektrik üretimini tehlikeye atabilir, bu kabul edilemez." görüşünü paylaştı.

        Fico, Rusya’nın Slovakya ve Batı'ya sağladığı doğal gazı sürdürmeye hazır olduğunu, ancak Zelenskiy’nin tutumu nedeniyle 1 Ocak 2025’den itibaren bunun neredeyse imkan dışı göründüğünü ifade etti.

        Ukrayna’da süren savaşa ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Fico, daha önce katılacağını duyurduğu, Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya’sını mağlup edişinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarının da görüşmede ele alındığını sözlerine ekledi.

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        #slovakya
        #Ukrayna
        #rusya
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