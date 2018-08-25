Slovan Bratislava - Trencin maçı heyecanı

Slovan Bratislava ve Trencin, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. 13 puanlı Slovan Bratislava 1. sırada bulunuyor, Trencin 7 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Slovan Bratislava, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trencin son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 590 kodlu maçı oynayanlar; Slovan Bratislava galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.20, Trencin galibiyet oranı 3.30.

Slovan Bratislava son haftadaki Zilina müsabasında 3-2 kazandı.

Trencin ise Spartak Trnava maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Slovan Bratislava, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Trencin, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Trencin 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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