Slovenya: 3 - Türkiye: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'un 3. maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız deplasmanda Slovanya'ya konuk oldu. Millilerimiz mücadeleyi 3-0 kaybetti.
UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup'ta mücadele eden Türkiye Kadın A Milli Takımı, üçüncü maçında Slovenya ile deplasmanda karşılaştı. Ljubljana'daki Sportni Park Stadyumu'nda Fransız hakem Victoria Beyer'in yönettiği mücadelede Ay-Yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup oldu. Rakibin gollerini 29. dakikada Spela Kolbl, 36. dakikada Zara Kramzar ve 65. dakikada penaltıdan Lara Prasnikar attı.
Milliler, ilk maçında Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti'ne 1-0 yenilmiş, Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yenmişti. Gruptaki diğer karşılaşmada İrlanda Cumhuriyeti, deplasmanda Yunanistan'ı 4-0 mağlup etti.
Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 8 Nisan 2025 Salı günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda Slovenya'yı ağırlayacak.