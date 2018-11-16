SMA hastası Hatice'nin ilaç sevinci

İzmir'de Spinal Muskuler Atrofi ( SMA) Tip 2 hastası Hatice Özkan ve ailesi, Sağlık Bakanlığından yapılan ve SMA tip 2 ve tip 3 hastalarını kapsayan "ilaç temini için bireysel başvuruların başlatılması" ile ilgili açıklamanın ardından zor günleri geride bırakacak olmanın sevincini yaşıyor.
AA'nın haberine göre; Narlıdere ilçesinde yaşayan, doktorların 10 aylıkken "kas hastalığı" olarak da bilinen SMA teşhisi koyduğu ve iki yıl ömür biçtiği 37 yaşındaki Hatice Özkan, hayata bağlılığıyla herkese örnek oluyor.
Annesi Hatice Özkan'ın desteğiyle eğitimine başlayan, sadece başıyla yönlendirdiği bilgisayar aracılığıyla hayata tutunan ve uzaktan eğitimle Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi ile Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü ve Reklamcılık Bölümü'nü tamamlayan Özkan, Sağlık Bakanlığı tarafından SMA Tip 2 ve Tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almasının mutluluğunu yaşıyor.
"Haberi öğrendiğimde çok mutlu oldum"
Hatice Özkan, müjdeli haberi bilgisayar kullanırken bir arkadaşının yazdığı mesaj sayesinde öğrendiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.
Tedavisi olmayan bir hastalıkla uzun yıllardır kendisinin ve ailesinin mücadele ettiğini belirten Özkan, "Sağlık Bakanlığı daha önce SMA Tip 1 hastalarının tedavisi için ilaç veriyordu. Artık bu çalışma bizleri de kapsayacak. Daha önce ellerimi kullanıp, yutkunma ve çiğneme gibi fonksiyonları yapabiliyordum. İlaç sayesinde vücudum yeniden bu fonksiyonları yerine getirirse çok mutlu olacağım." dedi.
Özkan, kendiyle aynı kaderi paylaşan hastaların da uygulamanın başlamasından çok memnun olduğunu dile getirdi.
Uygulamanın bir an başlamasını ve ilacı kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini anlatan Özkan, tüm yetkililere teşekkür etti.
Anne Döndü Özkan ise kızının yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yıllarca zor günler geçirdiğini ifade etti.
Haberi televizyondan öğrendiğini dile getiren Özkan, "Çok sevindim, yıllardır Sağlık Bakanlığının onayını bekliyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah kızımın başını tutup ellerini kullandığı, kendi başına bir şeyler yapabileceği günleri görmek istiyorum." diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.