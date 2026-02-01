SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası sona erdi!

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen ve HT Spor'un yayıncısı olduğu SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 2 günlük nefes kesen mücadelelerin ardından sona erdi.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda, 650 metre uzunluğunda hazırlanan pistte gerçekleştirilen şampiyonada; İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden, 7'si kadın toplam 28 sporcu mücadele etti.

İlk güne nazaran sisin hakim olduğu 2. günde sporcular yarışın başlaması için sis engelinin ortadan kalkmasını bekledi. Bir süre bekledikten sonra alt rakımlara doğru inen sis bu kez görsel şölen oluşturdu.

Sis denizinin üzerinde adeta kar motosikletleriyle yarışan sporcular, zorlu parkurda izleyenlere görsel bir şölen sundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, adrenalin dolu anlar yaşanırken heyecan bir an olsun düşmedi. Şampiyona, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

"VATANDAŞLARIMIZIN İLGİSİ MUHTEŞEM"

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, HT Spor'a açıklamalarda bulunurken "Muhteşem bir organizasyon. Dünyanın değişik ülkelerinden ekstrem sporcular var. Rize'nin Güneysu Handüzü Yaylası'ndayız 1830 rakımdayız. Vatandaşlarımızın ilgisi muhteşem. Bunun devamı inşallah kış sporlarıyla ilgili gelecektir. Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere şehirde emek veren bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve herkesi bu güzellikleri görmeye Rize'ye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SON 1 YIL İÇERİSİNDE CİDDİ ORGANİZASYONLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy da HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Gürsoy, "Handüzü Yaylası'nda heyecan dorukta. 8 farklı ülkeden 28 profesyonel sporcu burada yarışıyor. Rize yeşille mavinin buluştuğu yaylaların olduğu, kış turizminin önemli bir noktada yer aldığı bir ilimiz. Son 1 yıl içerisinde çok ciddi organizasyonlar gerçekleştirdik burada." dedi.

"FARKINDALIK YARATABİLMEK ADINA ÖNEMLİ"

Ayrıca Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Metin, "Bu organizasyon bir basamak aslında. Farkındalık yaratabilmek adına önemli organizasyonlar. Rize özellikle Mayıs'tan Ekim'e kadar yaylalarıyla çaylarıyla etkin olan bir bölge Kasım'dan sonra nasıl etkin hale gelir dedik. Her ayı ayrı bir etkinliğin olduğu bir bölge oldu bu vesileyle." ifadelerini kullandı.