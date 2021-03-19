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15 yaşındaydı! Akılalmaz ölüm! 0:00 / 0:00

DHA

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi. Bilal Uğur (42),eşi Mahide (42),kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan (15) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu.

İKİ KARDEŞ KONYA'YA SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

15 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

15 yaşındaki Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Uğur çifti ile kızları Gamze'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.