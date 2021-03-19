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HaberlerGündem3. SayfaSOBA FACİASI! Son dakika: 15 yaşındaki Adnan öldü, aile fertleri hasatnede
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15 yaşındaydı! Akılalmaz ölüm!

Niğde'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Adnan Uğur (15) öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı

SOBA FACİASI! Son dakika: 15 yaşındaki Adnan öldü, aile fertleri hasatnede
15 yaşındaydı! Akılalmaz ölüm!
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DHA

Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi'nde yürek yakan bir olay meydana geldi. Bilal Uğur (42),eşi Mahide (42),kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan (15) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu.

İKİ KARDEŞ KONYA'YA SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

15 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

15 yaşındaki Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Uğur çifti ile kızları Gamze'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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