Soba gazı faciası! Anne ve kızı öldü!
Denizli'de soba gazı faciası yaşandı. Olayda karbonmonoksit gazından etkilenen 94 yaşındaki Durkadın Kandemir ile 54 yaşındaki kızı Bahar Kandemir hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre Akalan Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Durkadın Kandemir (94) ile kızı Bahar Kandemir'den (54) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Evde hareketsiz halde bulunan anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Anne kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirtildi.
Fotoğraf: İHA