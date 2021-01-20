Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sakatlığının ardından 4 maç sonra Denizlispor mücadelesiyle formasına kavuştu. Denizli karşısında 11’de başlayan Feghouli, 17. dakikada takımının ikinci golünü attı. 31 yaşındaki futbolcu, Göztepe maçının ardından bu sezonki ikinci gol sevincini yaşadı.
Cezayirli futbolcu, 77. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu’na bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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