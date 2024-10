Sofuoğlu'ndan İstanbul Park açıklaması!

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 2025'te Superbike yarışlarının İstanbul Park'ta gerçekleşebileceğini söyledi.

İstanbul Park'ın yeni işletmecisi Lale Cander ile incelemeler ve görüşmeler yapıldığını, Superbike yetkililerinin İstanbul Park'ı ziyaret ettiklerini aktaran Sofuoğlu, "Pist hazır ve herkes Superbike'ın 2025 yılı takviminde Türkiye'nin yer almasını istiyor. Özellikle de sporcularımız. Ancak bulunması gereken bütçeler var." şeklinde konuştu.

"TOPRAK, BİR AKSİLİK OLMAZSA 2024 DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAKTIR"

Superbike yarışlarının bitimine iki hafta kala en yakın rakibinin 39 puan önünde lider durumda olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun "bir aksilik olmazsa 2024 Dünya şampiyonu olacağını" kaydeden Sofuoğlu, 6 Eylül'de geçirdiği kazanın ardından 6 yarış kaçıran Toprak'ın Aragon'da istediğini aldığını ifade etti.

Sofuoğlu, "Toprak, çok zorlu üç haftadan sonra Aragon'a geldi ve perşembe günü yarışıp yarışmayacağını bilmiyorduk. Doktorlar onay verince yarıştı. Biz her zaman kazanmak istesek de asıl amacımız buradan puan çıkarmaktı. Futbol maçında da böyledir. Her maçı kazanamazsınız önemli olan sezonu şampiyon olarak tamamlamaktır. Önümüzde Portekiz ve final İspanya yarışı var. Portekiz'de de bir şansımız var ama büyük ihtimalle Toprak, İspanya'da şampiyonluğu alacaktır. Motor sporu bu, her an bir aksilik yaşayabiliyorsunuz. Bir aksilik yaşamazsak 2024 dünya şampiyonluğu bizim." açıklamasında bulundu.