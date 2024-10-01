Sofuoğlu'ndan İstanbul Park açıklaması!

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 2025'te Superbike yarışlarının İstanbul Park'ta gerçekleşebileceğini söyledi.

İstanbul Park'ın yeni işletmecisi Lale Cander ile incelemeler ve görüşmeler yapıldığını, Superbike yetkililerinin İstanbul Park'ı ziyaret ettiklerini aktaran Sofuoğlu, "Pist hazır ve herkes Superbike'ın 2025 yılı takviminde Türkiye'nin yer almasını istiyor. Özellikle de sporcularımız. Ancak bulunması gereken bütçeler var." şeklinde konuştu.

"TOPRAK, BİR AKSİLİK OLMAZSA 2024 DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAKTIR" Superbike yarışlarının bitimine iki hafta kala en yakın rakibinin 39 puan önünde lider durumda olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun "bir aksilik olmazsa 2024 Dünya şampiyonu olacağını" kaydeden Sofuoğlu, 6 Eylül'de geçirdiği kazanın ardından 6 yarış kaçıran Toprak'ın Aragon'da istediğini aldığını ifade etti. REKLAM Sofuoğlu, "Toprak, çok zorlu üç haftadan sonra Aragon'a geldi ve perşembe günü yarışıp yarışmayacağını bilmiyorduk. Doktorlar onay verince yarıştı. Biz her zaman kazanmak istesek de asıl amacımız buradan puan çıkarmaktı. Futbol maçında da böyledir. Her maçı kazanamazsınız önemli olan sezonu şampiyon olarak tamamlamaktır. Önümüzde Portekiz ve final İspanya yarışı var. Portekiz'de de bir şansımız var ama büyük ihtimalle Toprak, İspanya'da şampiyonluğu alacaktır. Motor sporu bu, her an bir aksilik yaşayabiliyorsunuz. Bir aksilik yaşamazsak 2024 dünya şampiyonluğu bizim." açıklamasında bulundu.

BAHATTİN SOFUOĞLU ARTIK YAMAHA İLE YARIŞACAK Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü'nün ise "henüz yetişme aşamasında olduğunu" vurgulayan Sofuoğlu, "Yeterli tecrübe kazanılıp, vakti zamanı geldiğinde Can ve Bahattin'i de her yarışta podyumda göreceğiz. İnşallah onlarla yapmış olduğumuz çalışmalar antrenmanlar burada karşılığını verecektir." diye konuştu. Gelecek sezon hem Can hem de Bahattin'de büyük bir değişikliğe gidileceğini açıklayan Sofuoğlu, "Önümüzdeki yarış Bahattin şu an yarıştığı takımdan (MV Agusta Reparto Corse) ayrılıyor ve başka bir marka (Yamaha) ile yarışacak. O yüzden Bahattin'in parlamasını bekliyorum. Önümüzdeki yıl hem Bahattin hem de Can'ın çekişmelerine sahne olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı. REKLAM

"İYİ BİR FEDERASYONUMUZ VAR. DOĞRU İNSANLAR KAZANSIN, BİZ ONLARLA YOLUMUZA DEVAM EDERİZ" Sofuoğlu ayrıca, kısa bir süre önce hayatını kaybeden TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın ardından federasyonda olacak değişikliklerden beklentileriyle ilgili soruya şu cevabı verdi: "Federasyonun içinde ne olup ne bittiğini çok bilmiyorum. Bekir Yunus Uçar başkanımızı yakın bir tarihte kaybettiğimizden ötürü o anlamda büyük bir üzüntümüz var. Başkandan çok bizim abimiz gibiydi. Böyle bir insanı kaybettik. Tabii ki federasyonda herkesin morali bozuk ama federasyonda başkanımızla birlikte çalışan ekibin devam etmek istediğini biliyorum. Bizim hiçbir zaman federasyon ile bir sıkıntımız olmadı. Allah'ın izniyle biz yolumuza devam edeceğiz. Federasyonu da en doğru insanların yöneteceğine inanıyorum. Bizim diğer spor dalları gibi çok çalkantılı bir federasyonumuz da yok. İyi bir federasyonumuz var. Doğru insanlar kazansın, biz onlarla yolumuza devam ederiz."