Soğanlama Osmanlı mutfağının en nadide yemeklerinden biridir. Her öğün tüketilebilecek bir yemek olan soğanlama bu akşam MasterChef Türkiye programında yapılacak olmasıyla gündeme geldi. Peki soğanlama nasıl yapılır? Soğanlama malzemeleri nelerdir? İşte soğanlama tarifi...

SOĞANLAMA MALZEMELERİ

6 soğan

3 yumurta

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı tereyağı

SOĞANLAMA YAPILIŞI

Soğanlar ince ince halka şeklinde kesilir. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı tavada kızdırıldıktan sonra soğanlar eklenir ve kısık ateşte pişirilmeye başlanır. Soğanlar hafif pembeleşmeye başlayınca baharatlar eklenerek karıştırılır. Ardından üzerine tereyağ da eklenir ve tereyağ eriyinceye kadar karıştırılır. Tereyağ eridikten sonra üzerine yumurtalar kırılır ve tavanın kapağı kapatılır. Yumurtaların sarısı sıvı kalacak fakat üzerindeki beyazlar pişecek kadar pişirilir.

Afiyet olsun...

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