"KISIR VE ÇİĞ KÖFTE ARASINDA DÜNYA KADAR FARK VAR"

Uzun yıllardır çiğ köftecilik yapan Yaşar Erol, "Kısırla çiğ köfte arasında dünya kadar fark var. Kısır sadece bulgurla, salçadan karışım olur. Bizim çiğ köfte, isim olarak etsiz çiğ köfte. 32 çeşit baharat karışımı var. Kısır farklı, bu farklı. Hiç kısıra benzer bir hali var mı? Yok. Etli çiğ köfte yapıldığı zaman en az yarım saat içinde tükenmesi lazım. Bu çiğ köftede etli ve etsiz arasında hiçbir fark olmaz. Etli veya etsiz olduğunu ayırmak çok mümkün değil" dedi. 14 yıldır çiğ köftecilik yapan Recep Turcan ise, "Ana menümüz bulgur, ketçap, baharat... Kısır farklı bir şey. Bizimki malzemesi geniş olan bir yiyeceğimiz. Bizimki etsiz çiğ köfte. Etli daha farklı. Onu hemen tüketmeniz gerekiyor. Kısırla hiç uzaktan yakından alakası yok. Kısır farklı bir şey" diye konuştu.