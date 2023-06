"ETTEN DAHA FAZLASI VAR"

Kamar, "Çiğ köftemizde et yok ama etten daha fazlası var. İçerisinde 12 bitki ve baharat, ayrıca ceviz, fındık, fıstık var. Emin olun, etli çiğ köftede aldığı lezzetin çok daha ötesini hem de daha sağlıklı bir şekilde bütün vatandaşlarımız alıyor. Etli çiğ köftenin temel maddesi et. Eti bulgurla yoğurarak içerisine de salçasını, bitki ve baharatını koyarak oluşturduğunuz bir yiyecek türü. Etsiz çiğ köftede, etin dışında etten daha fazlası var. Etteki kalorinin de daha fazlası var. B12 vitaminin daha fazlası var, Omega 3 içeriyor, özellikle eti aratmayan ceviz, fındık, fıstık içerdiği için. Sağlık açısından da, lezzet açısından da, şifa açısından da etsiz çiğ köfte her yönüyle etli çiğ köfteden daha iyi" diye konuştu.