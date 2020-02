Soğuk algınlığından nasıl korunur?

Soğuk algınlığı; rinovirüs adı verilen mikropların neden olduğu, her mevsimde yaşanılabilen bulaşıcı bir hastalıktır. Genellikle hafif olarak atlatılan bu hastalık bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde; zatürre, astım, sinüzit ve orta kulak iltihabının oluşmasına neden olabilmektedir. Her yaşta ve her kişinin başına gelebilmektedir.

Hastalık şu belirtileri göstermektedir;

Hafif öksürükler,

Gözlerde yanma, batma ve sulanma,

Burun tıkanıklığı,

Burun akıntısı,

Kırgınlık ve kişinin kendini yorgun hissetmesi,

Hafif oluşan ve yükselmeyen ateş şeklindedir.

Soğuk algınlığı birden oluşan ve geçmesi normal vakalarda bir hafta süren bir hastalıktır.

Soğuk algınlığından korunmak için;

Dengeli ve düzenli beslenmeli,

Dışarıdan eve gelindiğinde el ve yüz temizlenmeli,

Hasta olan kişiler ile aynı ortamda bulunulmamaya dikkat edilmeli,

Bulunulan ortamda soğuk algınlığı olan kişinin hapşırması halinde o hava solunmamalı,

Hapşırırken ağız el ile değil; peçete ile kapatılmalı,

Günde 2 litre su içilmeli,

Düzenli spor veya egzersiz yapılmalı,

Ayaklar çıplak bir şekilde dolaşılmamalı,

Sıcak olan ortamlarda çok fazla durulmamalı,

Soğuk algınlığına neden olan virüslerin sıcak ortamlarda daha çabuk çoğalması ve bulaşması hastalığa daha çabuk yakalanmamıza sebep olmaktadır. Virüsler ellerden kolay bir şekilde temizlenemezler bu yüzden alınan önlemlere uymaya dikkat edilmesi gerekmektedir.