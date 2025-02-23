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        Soğuk hava Antalya'da!

        Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava Antalya'da da hissedildi. Kentte hava sıcaklığı 4 dereceye düşerken, güneşe rağmen sahiller boş kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:25 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:25
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        Soğuk hava Antalya'da!
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        Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Antalya'da da soğuk hava etkisini gösterdi.

        DHA'nın haberine göre hafta sonları yoğunluk yaşanan Konyaaltı Sahili, güneşli havaya rağmen pazar günü beklenen kalabalığı görmedi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da hava sıcaklığı 7 dereceyi gösterirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü.

        Hissedilen sıcaklık ise 4 dereceye geriledi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk hava hissedilirken, pazar günü güneşli olmasına rağmen Konyaaltı Sahili boş kaldı. Denize giren ve sahilde vakit geçirenlerin azlığı dikkati çekti. Sahilde vakit geçirenler ise Torosların manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

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