Boğazda yanma, kaşıntı ve geçmeyen ağrı olarak bilinen farenjit, bulaşıcı olma özelliği ile de ayrıca dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır. Peki, hangi belirtiler farenjite yakalandığınızı gösterir, tedavi yöntemleri nelerdir?

FARENJİT (FARANJİT) NEDİR?

Faranjit, ağız ve burun boşluğunun arkasında yer alan ve farenks adı verilen bölümün iltihaplanmasından kaynaklanır. Çoğunlukla grip ve soğuk algınlığı gibi viral veya bakteriyel enfeksiyonlar ile birlikte ortaya çıkar.

FARENJİT NEDEN OLUR?

Farenjitin nedenini doğru belirlemek, uygun tedavi için oldukça önemlidir. Viral enfeksiyonlar genellikle kendiliğinden iyileşirken bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik tedavisi, diğer durumlarda ise çevresel ya da medikal çözümler gerekebilir.

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Farenjitin yaygın nedenleri:

- Soğuk algınlığı virüsleri gibi viral enfeksiyonlar.

- Grip virüsleri ile enfekte olmak.

- Enfeksiyöz mononükleoza neden olan Epstein-Barr virüsü.

- A grubu streptokok gibi bakteriyel enfeksiyonlar.

- Alerjik reaksiyonlar yaşamak.

- Hava kirliliği veya sigara dumanına maruz kalmak.

- Kuru havanın boğazı tahriş etmesi.

- Mide asidinin boğaza kaçmasına bağlı reflü.

- Sesin aşırı kullanılması.

- Boğazda travmaya yol açan durumlar.

FARENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akut faranjit için;

- Boğaz ağrısı

- Boğazda kızarıklık

- Ses kısılması

- Öksürük

- Yüksek ateş

- Yutkunma zorluğu

- Geniz akıntısı

- Baş ağrısı

- Eklem, kas ağrıları

- Halsizlik

- Lenf bezlerinin şişmesi

- Kulak ağrısı

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Kronik faranjitte ise akut faranjitteki gibi ateş, halsizlik gibi şikâyetler pek görülmez. Boğaz ile ilgili şikâyetler daha hafiftir ancak ya hiç kaybolmaz ya da çok kolay ortaya çıkar. Boğazda kuruluk hissi, gıcık, yanma, kuruluk, yabancı cisim hissi, takılma, hafif yutkunma zorluğu en çok yakınılan durumlar arasındadır.

AKUT FARENJİT NEDİR?

Akut farenjit, ani başlayan ve genellikle 10 gün içinde düzelen boğaz iltihaplanması olarak tanımlanır. Çoğunlukla soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlardan ya da A grubu streptokok gibi bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Boğaz ağrısı, ateş, baş ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve yutkunma zorluğu gibi belirtiler görülebilir. Tedavi, semptomların hafifletilmesine odaklanır ve dinlenme, bol sıvı tüketimi ile ağrı kesicilerin kullanımını içerir. Eğer enfeksiyon bakteriyel kaynaklıysa, antibiyotik tedavisi gerekebilir.

KRONİK FARENJİT NEDİR? Kronik farenjit, 10 günden uzun süren veya sık tekrar eden boğaz iltihaplanmasıdır. Hava kirliliği, sigara kullanımı, alerjiler, gastroözofageal reflü (GERD) veya kronik sinüzit gibi çevresel ya da tıbbi durumlar kronik farenjite neden olabilir. Sürekli boğaz rahatsızlığı, kuruluk, öksürük ve boğazda bir şey takılmış hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavi, altta yatan nedenlerin giderilmesini içerir; bu, yaşam tarzı değişiklikleri, alerji yönetimi, GERD tedavisi veya tahriş edici maddelerden kaçınmayı kapsayabilir. Devam eden belirtiler durumunda bir sağlık uzmanına başvurulması önemlidir. REKLAM FARENJİT (FARANJİT) BULAŞICI MI? Tükürük yoluyla geçiş yapabilen virüs veya bakteriler öksürme veya hapşırmalar sonucu havada küçük damlacıklar halinde yayılırlar. Bu damlacıkları soluyan, bunların temas ettiği objelere dokunan ve daha sonra ellerini ağız ya da gözlerine götüren kişiler ya da hasta bir kişiyle yiyecek veya içecek paylaşanlar da faranjite yakalanabilirler. Faranjitin bulaşma süresi hastalığın altında yatan asıl sebebe bağlı olarak değişebilir. Semptomların görülmeye başlandığı anda, bu belirtiler genellikle 7-10 gün içinde iyileşme gösterirken, kişi bu süre zarfında hala faranjiti bulaştırabilir. Virüslerin kuluçka süreleri olduğu için, kişiler semptomları hissetmeye başlamadan önce bile enfeksiyon oluşturabilecek partikülleri çevreye yayabilirler. FARENJİTTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR? - Ellerinizi düzenli ve doğru şekilde yıkamak - Öksürme veya hapşırmada ağız ve burunu kapatarak etrafa mikrop saçılmasını önlemek - Viral ya da bakteriyel enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan sakınmak - Sigara içmekten ve sigara dumanına maruz kalmaktan kaçınmak - Tozlu alanlarda ve kirli havada bulunmamak - Aşırı sıcak ya da soğuk gıda tüketmemek - Ortak kullanım alanlarında dezenfektan kullanmak - Çalışma ve yaşama alanlarını düzenli olarak havalandırmak - Kimyasal tahriş edici maddelerle temas etmekten kaçınmak FARENJİT HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİDİR? - Yeterli miktarda su tüketmek boğazın nemli kalmasını sağlar ve rahatsızlığı hafifletebilir. - Baharatlı, asitli veya sert gıdalardan kaçınmak boğazda tahrişi azaltabilir.