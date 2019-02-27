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Soğuk ve karlı hava hastalık mevsimi olarak değerlendirilse de sağlıklı yönleri de var. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre korunaklı bir kıyafetle günde 1 saat soğuk hava ile temas etmenin sağlığa önemli yararları bulunuyor.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaser Süleymanoğlu, “İnsan vücudu hava değişikliğine adapte olabilir. Buna ‘biyoritm ayar’ adı verilir. Yaz aylarında yaz moduna, kışın soğuk aylarda ise kendine özgü bir ayara geçer. Bu nedenle o mevsime özgü doğal ortamda bulunmak tahmin edildiğinden daha fazla sağlık getirir. Örneğin yaz aylarında fazla klimalı ortamlarda kalmak veya soğuk iklimlerde haddinden fazla sıcak ortamlarda bulunmak kişiyi hasta edip tansiyon, zatürre (pnömoni),akciğer hastalığı ve viral enfeksiyona daha yatkın hale getirir. Yapılan araştırmalar da soğuk havanın sağlıklı bireylere riskten çok faydalı yönleri bulunduğunu gösteriyor” diyor ve bu 7 faydayı anlatarak önemli uyarılarda bulunuyor.

1. DAHA ZİNDE VE ENERJİK YAPIYOR

Kışın soğuk havada oksijen oranı yaza göre yüzde 28 daha fazla oluyor. Bu dönemde egzersiz yapıldığında hücreler kana daha fazla oksijen alabildiği için kişi kendini daha iyi hissediyor. Bu mevsimde zihinsel aktivite de artıyor. Kışın soğuk ortamlarda seratonin de (mutluluk hormonu) daha fazla salgılanıyor.

2. MİGRENE VE BAŞ AĞRISINA İYİ GELİYOR

Yapılan birçok araştırmaya göre, karlı ve soğuk ortam baş ağrısını azaltıyor. Soğuk, hassas olan temporal ve fasiyal sinirleri uyuşturarak ağrının azalmasını sağlıyor. Soğuk havanın diş ağrılarının da azalmasına yol açtığı belirtiliyor.

3. DAHA GENÇ VE DAHA ESTETİK GÖRÜNÜM SAĞLIYOR

Kışın serin ve soğuk hava cilde de iyi geliyor. Yapılan araştırmalar; soğuğun yüzdeki deride gözenekleri sıkılaştırdığını, yüzün daha parlak ve daha sıkı bir görünüm kazandığını ortaya koyuyor.

4. METABOLİZMAYI CANLANDIRIYOR

Soğuk havada enerji veren ve daha sert olan kahverengi yağ (brown fat) oranının artması ile metabolizmanın çalışma hızı artıyor. Kış aylarında aşırıya kaçmadan yapılan egzersiz de zayıflamaya yardım ediyor. Vücuttaki yağın ve kötü kolesterolün yakılması da soğukta daha hızlı oluyor.

5. EKLEM AĞRILARINI AZALTIYOR

Soğuk havanın, özellikle ilerleyen yaşlarda hissedilen eklem ağrılarına da iyi geldiği belirtiliyor. Eklem içinde ‘hayalin’ maddesi üreten hücreler daha aktifleşerek büyük ve yük taşıyan eklemleri (özellikle kalça ve diz) daha güçlü hale getiriyor.

6. MİKROPLARI ÖLDÜRÜYOR

Hava soğudukça ve etraf karla kaplanınca havada temizlik ortamı oluyor. Çok soğuk ortamda birçok virüs, bakteri ve parazit kayboluyor. Hava sıcaklığı eksi 10-15 derece civarında olduğunda çoğu mikrop üremiyor. Karlı havada ve sıfırın altında ise grip virüsü yok oluyor. Ayrıca soğuk ortamlarda polen mat ve alarganlar da ciddi ölçüde azalıyor. Kış aylarında ev fazla ısıtıldığında bu mikroplar ve alerjenler tekrar artış gösteriyor.

7. SAÇLARI CANLANDIRIYOR

Birçok çalışmaya göre; aşırı soğuk havalarda saç derisinde bulunan hücreler canlanıyor, kan damarları büzülüyor ve saç kökleri canlanırken dökülen saçlar yeniden çıkabiliyor.