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        Haberler Gündem ŞOK 16-19 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta Cumartesi ŞOK katalog indirimli ürünleri neler, hangi ürünler var?

        ŞOK aktüel kataloğu yayında! 16-19 Eylül 2023 ŞOK indirimli ürünler listesi

        ŞOK market 16-19 Eylül 2023 tarihleri arasında sınırlı sayıda indirimli ürünleri satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta ŞOK kataloğu Cumartesi fırsatları arasında saç maşaları ve düzleştiriciler ön plana çıktı. 16 Eylül 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda saç şekillendirici, bulaşık makinesi, lambader, oyuncu mouse gibi farklı kategorilerden onlarca indirimli ürün yer alıyor. İşte, ŞOK 16-19 Eylül 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:02
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        ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde Cumartesi günü birbirinden farklı birçok ürün alısıyla buluşacak. Peki, 16-19 Eylül 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...

        ŞOK 16-19 EYLÜL 2023 KATALOĞU

        Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse 119 TL

        Asonic Kablosuz Beyaz Earpods Kulaklık I9 189 TL

        Sinbo Mini Abajur 119 TL

        Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL

        Sinbo 3 Raflı Lambader 349 TL

        Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL

        GoKidy Dedektif 179 TL

        Kırılmaz Arabalar 3’lü 59,95 TL

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        Bosch Climate CL2000U W 53 E 18000 BTU Split Klima 23.999 TL

        ALTUS AL 413 P 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 7999 TL

        Yui KB53 Saç Şekillendirici Siyah Bronz 459 TL

        Yui KB58 Seramik Plaka Afro Dalga 9 mm Saç Maşası 449 TL

        Yui TA2888 Taşınabilir Şarjlı Saç Şekillendirici 639 TL

        Yui KB3060 25mm Wag Dalga Maşası 399 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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