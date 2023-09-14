ŞOK aktüel kataloğu yayında! 16-19 Eylül 2023 ŞOK indirimli ürünler listesi
ŞOK market 16-19 Eylül 2023 tarihleri arasında sınırlı sayıda indirimli ürünleri satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu hafta ŞOK kataloğu Cumartesi fırsatları arasında saç maşaları ve düzleştiriciler ön plana çıktı. 16 Eylül 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda saç şekillendirici, bulaşık makinesi, lambader, oyuncu mouse gibi farklı kategorilerden onlarca indirimli ürün yer alıyor. İşte, ŞOK 16-19 Eylül 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...
ŞOK aktüel ürünler yeni kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerde Cumartesi günü birbirinden farklı birçok ürün alısıyla buluşacak. Peki, 16-19 Eylül 2023 ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var, hangi ürünler indirime giriyor? İşte, ŞOK katalog ürünleri...
ŞOK 16-19 EYLÜL 2023 KATALOĞU
Everest SM-654 4D RGB Oyuncu Mouse 119 TL
Asonic Kablosuz Beyaz Earpods Kulaklık I9 189 TL
Sinbo Mini Abajur 119 TL
Şarjlı Led Masa Lambası 249 TL
Sinbo 3 Raflı Lambader 349 TL
Pilsan Eagle Bisiklet 249 TL
GoKidy Dedektif 179 TL
Kırılmaz Arabalar 3’lü 59,95 TL
Bosch Climate CL2000U W 53 E 18000 BTU Split Klima 23.999 TL
ALTUS AL 413 P 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 7999 TL
Yui KB53 Saç Şekillendirici Siyah Bronz 459 TL
Yui KB58 Seramik Plaka Afro Dalga 9 mm Saç Maşası 449 TL
Yui TA2888 Taşınabilir Şarjlı Saç Şekillendirici 639 TL
Yui KB3060 25mm Wag Dalga Maşası 399 TL