ŞOK 3-6 Ocak kataloğu yayında! İşte indirimli ürünler listesi
ŞOK 3-6 Ocak kataloğu yayında! Bu kapsamda, "ŞOK'ta bu hafta neler var?" sorusu gündemdeki yerini aldı. ŞOK marketlerde 3-6 Ocak kataloğu paylaşıldı. ŞOK'ta bu hafta; masa ve dolap çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 3-6 Ocak aktüel ürünler kataloğu...
Giriş: 02.01.2026 - 00:29 Güncelleme: 02.01.2026 - 07:37
ŞOK'ta 3-6 Ocak tarihleri arasındaki fırsat ürünleri paylaşıldı. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu kapsamında ocak ayı indirimli ürünler ile fiyat listesi...
