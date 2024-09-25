ŞOK aktüel 25 Eylül 2024: Bu hafta ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor!
ŞOK aktüel 25 Eylül kataloğu yayınlandı. Bu hafta; kamp malzemeleri başta olmak üzere, mobilya, araç aksesuarları, ev boyama malzemeleri satışa çıkıyor. Öte yandan gıda ve temizlik ürünleri de aktüeldeki yerini aldı. İşte, Şok 25 Eylül aktüel kataloğu...
ŞOK, 25 Eylül ile 1 Ekim arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta başı, kamp malzemeleri çekiyor. Kamp yapmak isteyenler için sandalye, çadır, piknik seti, termos gibi çeşitli malzemeler marketteki yerini aldı. Öte yandan, ev dekorasyonu için malzemeler ve ev mobilyaları da satışa çıkan ürünlerden oldu. İşte, Şok 25 Eylül aktüel kataloğu...
ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL
20 litre Kamp Termos 561 TL
Kamp Sandalyesi 219 TL
Kamp Taburesi 59,95 TL
3 Kişilik Çadır 749 TL
3 Kişilik Otomatik Çadır 999 TL
Olta Seti 599 TL
Büyük Izgara Teli 52 TL
Lüks Mangal 249 TL
Torch Çakmak 79,95 TL
Hamak 209 TL
Kamp Bıçağı 199 TL
Cibinlikli Hamak 299 TL
Portatif Piknik Seti 299 TL
Uyku Tulumu 374 TL
Sippro Mug 149 TL
Kamp Baltası 249 TL
The Bottle Lux Tomtom Matara 199 TL
380 ml Donuts Pipetli Matara 269 TL
Aloevera Saksı Çiçeği 39,90 TL
Oyun Çadırı 399 TL
Oyuncak Kutusu 119 TL
Barbie'nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 59,95 TL
Chelsea'nin Kamp Macerası Oyun Seti 349 TL
Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 219 TL
Polisan Quartz İç Cepke Boyası 349 TL
3 Basamaklı Merdiven 699 TL
4+1 Merdiven 699 TL
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Duş Başlığı Seti 69,95 TL
Fonksiynel Batarya Ucu 49,95 TL
Tall Clear Buzdolabı Organizeri 69,95 TL
Petek Model Mini Raf 79,95 TL
Petek Model Kare Raf 79,95 TL
Petek Model Dikdörtgen Raf 99,95 TL
Siena 3 Katlı Metal Raf 399 TL
Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 249 TL
Totem Dolap İçi Köprü Raf 199 TL
Ferforje Sepet 199 TL
Ekmeklik 139 TL
Vip Ahmet 6 Kancalı Askı Rayı 149 TL
Rulo Havluluk 129 TL
ModaLife Still Genç Odası 3lü Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola-Başlık) - 15.499 TL
ModaLife Still Çalışma Masası - 2.499 TL
ModaLife Arda Çalışma Masası - 2.999 TL
ModaLife Arda Genç Odası 5’li Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola-Başlık+Şifonyer+Kitaplık) - 19.999 TL
WAT AX 22KW Elektrikli Şarj İstasyonu - 25.999 TL
WAT AW 7.4KW Elektrikli Şarj İstasyonu - 22.999 TL
Orbus 600W Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL
Mon Amour Likit Tüp Allık - 79,90 TL
Neon Tarak Çeşitleri - 42,90 TL
Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu - 79,90 TL
Glade Aerosol Oda Kokusu - 79,90 TL
Finish Parlatıcı - 55 TL
Cif Tüm Yüzeyler Jel - 55 TL
Bingo Fresh Yüzey Temizleyici - 69,90 TL