ŞOK, 25 Eylül ile 1 Ekim arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta başı, kamp malzemeleri çekiyor. Kamp yapmak isteyenler için sandalye, çadır, piknik seti, termos gibi çeşitli malzemeler marketteki yerini aldı. Öte yandan, ev dekorasyonu için malzemeler ve ev mobilyaları da satışa çıkan ürünlerden oldu. İşte, Şok 25 Eylül aktüel kataloğu...