Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel 25 Eylül 2024: Bu hafta ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor! ŞOK güncel aktüel ürünleri

        ŞOK aktüel 25 Eylül 2024: Bu hafta ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor!

        ŞOK aktüel 25 Eylül kataloğu yayınlandı. Bu hafta; kamp malzemeleri başta olmak üzere, mobilya, araç aksesuarları, ev boyama malzemeleri satışa çıkıyor. Öte yandan gıda ve temizlik ürünleri de aktüeldeki yerini aldı. İşte, Şok 25 Eylül aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 15:50 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK, 25 Eylül ile 1 Ekim arasında geçerli olacak aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta başı, kamp malzemeleri çekiyor. Kamp yapmak isteyenler için sandalye, çadır, piknik seti, termos gibi çeşitli malzemeler marketteki yerini aldı. Öte yandan, ev dekorasyonu için malzemeler ve ev mobilyaları da satışa çıkan ürünlerden oldu. İşte, Şok 25 Eylül aktüel kataloğu...

        2

        ŞOK AKTÜEL 25 EYLÜL

        20 litre Kamp Termos 561 TL

        Kamp Sandalyesi 219 TL

        Kamp Taburesi 59,95 TL

        3 Kişilik Çadır 749 TL

        3 Kişilik Otomatik Çadır 999 TL

        Olta Seti 599 TL

        Büyük Izgara Teli 52 TL

        Lüks Mangal 249 TL

        Torch Çakmak 79,95 TL

        Hamak 209 TL

        Kamp Bıçağı 199 TL

        Cibinlikli Hamak 299 TL

        Portatif Piknik Seti 299 TL

        Uyku Tulumu 374 TL

        Sippro Mug 149 TL

        Kamp Baltası 249 TL

        The Bottle Lux Tomtom Matara 199 TL

        380 ml Donuts Pipetli Matara 269 TL

        Aloevera Saksı Çiçeği 39,90 TL

        Oyun Çadırı 399 TL

        Oyuncak Kutusu 119 TL

        Barbie'nin Sevimli Hayvan Arkadaşları 59,95 TL

        Chelsea'nin Kamp Macerası Oyun Seti 349 TL

        Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 219 TL

        3

        Polisan Quartz İç Cepke Boyası 349 TL

        3 Basamaklı Merdiven 699 TL

        4+1 Merdiven 699 TL

        Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL

        Duş Başlığı Seti 69,95 TL

        Fonksiynel Batarya Ucu 49,95 TL

        Tall Clear Buzdolabı Organizeri 69,95 TL

        Petek Model Mini Raf 79,95 TL

        Petek Model Kare Raf 79,95 TL

        Petek Model Dikdörtgen Raf 99,95 TL

        Siena 3 Katlı Metal Raf 399 TL

        Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 249 TL

        Totem Dolap İçi Köprü Raf 199 TL

        Ferforje Sepet 199 TL

        Ekmeklik 139 TL

        Vip Ahmet 6 Kancalı Askı Rayı 149 TL

        Rulo Havluluk 129 TL

        4

        ModaLife Still Genç Odası 3lü Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola-Başlık) - 15.499 TL

        ModaLife Still Çalışma Masası - 2.499 TL

        ModaLife Arda Çalışma Masası - 2.999 TL

        ModaLife Arda Genç Odası 5’li Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola-Başlık+Şifonyer+Kitaplık) - 19.999 TL

        5

        WAT AX 22KW Elektrikli Şarj İstasyonu - 25.999 TL

        WAT AW 7.4KW Elektrikli Şarj İstasyonu - 22.999 TL

        Orbus 600W Taşınabilir Güç İstasyonu - 12.999 TL

        6

        Mon Amour Likit Tüp Allık - 79,90 TL

        Neon Tarak Çeşitleri - 42,90 TL

        Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu - 79,90 TL

        Glade Aerosol Oda Kokusu - 79,90 TL

        Finish Parlatıcı - 55 TL

        Cif Tüm Yüzeyler Jel - 55 TL

        Bingo Fresh Yüzey Temizleyici - 69,90 TL

        7

        4x1 litre Cappy Pulpy Portakal 105 TL,

        500 gram Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 69 TL,

        2x140 gram Superfresh Ayçiçeğlı Ton + 200 gram Mısır 120 TL,

        6'lı Selpak Extra Yağ Emici Kağıt Havlu 54 TL,

        960 ml Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 49 TL

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?