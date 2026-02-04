Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 4-10 ŞUBAT 2026: ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK aktüel indirimli ürünler fiyatları ne?

        ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğu ile 4-10 Şubat fırsatları

        ŞOK'ta bu hafta kapsamında yeni katalog alışverişseverler ile buluştu. ŞOK'ta 4-10 Şubat'ta; dikey süpürge, ankastre set, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK 4-10 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 18:39 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK 4-10 Şubat aktüel kataloğunu duyurdu. ŞOK aktüel ürünler listesinde yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu ile 4-10 Şubat indirimli ürünler listesi...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!