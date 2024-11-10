ŞOK aktüel ürünler 9-12 Kasım 2024: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 12 Kasım'a kadar geçerli olacak ŞOK indirimli ürünlerinde oyuncu klavye, mikrodalga fırın, çalışma masası gibi ürünler yer alıyor. İşte 9-12 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı
ŞOK indirimli ürünler kataloğu merak ediliyor. İşte ŞOK 9-12 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİMLERİ
3D Yazıcı EC2 Beyaz/Turuncu/Yeşil - 9.999 TL
Midi Fırın - 3.599 TL
Led TV - 18.899 TL
Mikrodalga Fırın - 2.399 TL
No Frost Buzdolabı - 27.999 TL
Midi Fırın - 3.499 TL
Aydınlatmalı Oyuncu Klavye - 479 TL
7D Oyuncu Mouse - 259 TL
Alarmlı Gece Lambası - 699 TL
Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı - 299 TL
Atlayış Pisti Yarış Seti - 299 TL
Çocuk Panduf Kulaklı - 129 TL
Uzay İstasyon Seti - 249 TL
Oyun Çadırı - 399 TL