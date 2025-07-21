ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16-22 Temmuz 2025: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var, hangi indirimler olacak?
Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 16 Temmuz'da başlayan ŞOK indirimlerinde davlumbaz, beyaz fırın, türk kahvesi makinesi, lastikli çarşaf, şarjlı oto süpürge, orta boy valiz, kuruyemiş çeşitleri yer alıyor. 22 Temmuz'da ŞOK indirimleri sona erecek. Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda tamamında hangi ürünler var?
Giriş: 21.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:21
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 16 Temmuz da raflarda yerini alacak ürünler arasında ocak, fırın, davlumbaz, mini fırın, filtre kahve makinesi bulunuyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinin tamamı
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