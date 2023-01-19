Yalı Çapkını dizisinde Pelin diziden ayrılıyor mu?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalı Çapkını dizisinde Pelin diziden ayrılıyor mu?

Yalı Çapkını dizisinin Pelo'su Buçe Buse Kahraman ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı konuşulmaya başladı. İddiaların gündeme gelmesiyle dizinin izleyicileri Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu sorusunu sorgulamaya başladı. İşte konuya dair detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Şok iddia! Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu?

    Star TV ekranlarında her hafta Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını dizisi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan dizide Ferit'in sevgilisini canlandıran Pelin karakterinin diziden ayrılmaya hazırlandığı söylentileri konuşuluyor. Dizinin hayranları Yalı Çapkını Pelin'in diziden ayrılıp ayrılmayacağını sorguluyor. İşte konuya dair ayrıntılar haberimizde...
  • Şok iddia! Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu?

    YALI ÇAPKINI PELİN DİZİDEN AYRILACAK MI?

    Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizide Ferit’in sevgilisi Pelin’e hayat veren Buçe Buse Kahraman’ın ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacağı iddia edildi.
  • Şok iddia! Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu?

    Ancak kulislerden sızan bilgiye göre Buçe Buse Kahraman uzun süre daha Yalı Çapkını'nın kadrosunda yer alacak.
  • Şok iddia! Yalı Çapkını Pelin diziden ayrılıyor mu?

    Sosyal medyada konuşulan iddialara göre; Ferit, Pelin’i hayatında tutmaya devam edecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.