ŞOK Marketler'den Ramazan ayına özel kampanya: ŞOK Ramazan kampanyasında hangi ürünler indirimli olacak?
ŞOK Market, Ramazan'a özel indirim kampanyası başlattığını duyurdu. Kampanya doğrultusunda Şubat ayı boyunca, geçen yılın Şubat ayı fiyatlarıyla satışlar gerçekleşecek. 100 temel gıda ve temizlik ürününü kapsayan kampanya detayları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ŞOK Ramazan kampanyası ne zaman başlıyor, hangi ürünler için geçerli? İşte tüm detaylar...
ŞOK Marketler, Ramazan’a özel indirim kampanyası başlattı. Kampanya ile Ramazan dönemi için Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürünü, 2025 yılı Şubat ayı fiyatlarıyla satışa çıkıyor. ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel ihtiyaçlara daha rahat erişebilmesini sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Peki, ŞOK Ramazan ayına özel indirim kampanyası hangi ürünler için, ne zamana kadar geçerli olacak? İşte ayrıntılar haberimizde...
ŞOK MARKET RAMAZANA ÖZEL KAMPANYA BAŞLATTI
ŞOK Marketler, uygun fiyat politikası kapsamında 2026 Şubat ayı boyunca 100 temel gıda ve temizlik ürününü geçen yılın fiyatlarıyla sunacak. 2025 Şubat ayı fiyatıyla satışa çıkacak ürünlerle Ramazan öncesinde müşterilerinin artan temel ihtiyaç harcamalarının azaltılması hedefleniyor.
KAMPANYA HANGİ ÜRÜNLER İÇİN GEÇERLİ?
Kampanya kapsamında; bakliyat, zeytin, peynir, baharat ve kuru yemiş gibi gıda ürünlerinin yanı sıra temizlik ve hijyen ürünleri de yer alıyor. Kampanyaya dahil olan ürünler sokmarket.com.tr adresinden incelenebilecek.
ŞOK MARKETLER CEO’SU UĞUR DEMİREL AÇIKLADI
ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti.
Demirel, geçen yıl mart ve kasım aylarında gerçekleştirdikleri kampanyayı yeniden hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
“ŞOK Marketler olarak yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025 yılında mart ve kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz ‘Geçen Senenin Fiyatları’ kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin Şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”