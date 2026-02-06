ŞOK MARKETLER CEO’SU UĞUR DEMİREL AÇIKLADI

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmak istediklerini belirtti.

Demirel, geçen yıl mart ve kasım aylarında gerçekleştirdikleri kampanyayı yeniden hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“ŞOK Marketler olarak yılın her döneminde kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerimizle müşterilerimizin bütçesine destek olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. 2025 yılında mart ve kasım aylarında iki kez düzenlediğimiz ‘Geçen Senenin Fiyatları’ kampanyasını bu yıl şubat ayında yeniden hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Şubat ayı boyunca 100 temel ürünü, geçen senenin Şubat fiyatlarıyla müşterilerimize sunarak Ramazan bereketini hanelere taşımayı ve temel ihtiyaç harcamalarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Yılın her döneminde olduğu gibi, bu özel dönemde de ülkemizin ve hanelerin ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”