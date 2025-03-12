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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şok'tan 202 milyar TL gelir - İş-Yaşam Haberleri

        Şok'tan 202 milyar TL gelir

        ŞOK Marketler 2024 yılında 202 milyar TL satış geliri elde etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:18
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        Şok'tan 202 milyar TL gelir
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        ŞOK Marketler 2024 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre şirket, 2024 yılında nette açılan 256 yeni mağazayla beraber 81 ildeki toplam mağaza sayısını 10 bin 981’e çıkarırken cirosunu ise 202 milyar TL’ye ulaştırdı.

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        ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, 2024 yılı performanslarını değerlendirerek şunları söyledi: “2024 yılında da stratejik yatırımlarımızla büyümemizi sürdürerek satış gelirlerimizi artırmayı ve müşterilerimize iyi hizmet sunmayı başardık. ‘Her Gün Ucuz Fiyat’ kampanyalarımızla tüketicilerin temel ihtiyaç ürünlerine erişimini kolaylaştırdık ve bütçelerine katkı sağladık. Yeni mağaza konseptimiz, güncellenen e-ticaret uygulamamız ve kargo yoluyla teslimat hizmetimizle alışveriş deneyimini geliştirdik. Kadın girişimciliğini ve deprem bölgesindeki tedarikçileri destekleyen projelerimiz, istihdama katkımız ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızla toplumsal değer yaratıyoruz. 2025 yılında da tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte perakende sektöründeki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşıyacağız.”

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