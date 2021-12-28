Pitbull köpeği sokağa terk edildi! Belediye harekete geçti 0:00 / 0:00

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Meral Yıldız'ın haberine göre, Van’ın Edremit İlçesine bağlı Erdemkent Mahallesi Yeni TOKİ bölgesinde sahipsiz pitbull cinsi köpeği paniği yaşandı.

Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği tehlikeli olacağını düşünerek Van Büyükşehir Belediyesine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bağlı ekipler hayvan ambulansıyla olay yerine gitti.

Olay yerinde yapılan arama çalışmaları sonrası kısa sürede sahipsiz köpeğe ulaşan ekipler, zorlu bir uğraşın ardından uyuşturucu iğne kullanarak köpeği sakinleştirdi. Sakinleşen köpek ambulansla hayvan rehabilitasyon merkezine götürüldü.

BU KÖPEĞİ İLK KEZ BURADA GÖRDÜM

Okul çevresi ve TOKİ konutlarının bulunduğu alanda ilk kez böyle bir tür köpekle karşılaştığını dile getiren Kazım Karabekir İlkokulu Müdürü Lokman Keve “Sabah saatlerinde okulla gelirken sokakta farklı bir köpek cinsini fark ettim. Hemen Büyükşehir Belediyesine haber verdim. Sağ olsun onlarda gelip köpeği aldılar. Bu köpeği ilk kez burada gördüm. Sanırım son yaşanan olaylardan sonra buraya bırakıldığını düşünüyorum” dedi.

Barınakta 26 tehlikeli ırkın bulunduğunu belirten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veteriner Hekim Özge Kerem, “Bugün itibarıyla ihbar hattımıza agresif davranış gösteren bir pitbull şikayeti aldık. Ekiplerimizi hemen vakaya yönlendirdik. Ekiplerimiz müdahale etti.

Pitbull köpeğini hayvan merkezimize getirdik. Şuan buraya gelen pitbull köpeği ile beraber toplam 26 tehlikeli ırk köpeğimiz mevcut. Köpeklerimizin bakım ve tedavilerini hepsini biz yapıyoruz” dedi.