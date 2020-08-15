65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı birçok ilde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından getirildi. Bazı illerde 65 yaş üstüne

Sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü için hangi illerde var? sorusu vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanılan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz aylarda kaldırıldı. Ancak bazı illerde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları 65 yaş üstü için çeşitli kısıtlamalar getirdi. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar haberimizde...

SİİRT'TE 65 YAŞ ÜSTÜNE AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, 65 yaş ve üstü için yeni düzenleme yapıldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın saat 17.00-24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda şehrin içinde bulunan belediyeye ait billboardların etkin kullanılmasına, Kovid-19 ile mücadele konusunda ilde bulunan tüm kamu personelinin, göreve çağrılacak şekilde hazır bulunmasına karar verilmiştir."

Ayrıca, haftada en az bir kez denetlenmeleri kaydıyla kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları ve TFF'nin belirlediği branşlara özgü kurallar dikkate alınarak halı saha spor tesislerin faaliyete başlamasına karar verildi.

YALOVA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 65 yaş üzeri vatandaşların 09.00/21.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarını yasakladı.

Korona virüs vakalarının artması üzerine Yalova İl Hıfzıssıhha Kurulu 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama kararı aldı. Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan kurul 09.00/21.00 saatleri dışında 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasını yasakladı. Kuruldan yapılan açıklamada şu detaylar aktarıldı:

"İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 12.08.2020 tarih ve E.13102 sayılı Genelgelerine istinaden İlimizde 65 yaş üzeri kişilerin 09.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verildi."

SİVAS'TA 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLERE GETİRİLEN "SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI" ERTELENDİ

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, "65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar, içeriği ve kısıtlama saatleri güncellenerek tekrar paylaşılacaktır." denildi.

Sivas'ta, dün, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgının etkilerinden korunmaları amacıyla saat 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmalarının yasaklandığı açıklanmıştı.

DÜZCE'DE 65 YAŞ ÜSTÜNE DÜĞÜN YASAĞI

Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu bugün Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplandı. Kurul, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararlar aldı. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 2 saat 30 dakika süreyle sınırlı olacak şekilde yapılmasına karar verildi. Daha önce 3 saat olan izin 2,5 saate indirilirken, düğün sahibi tarafından izin alma aşamasında düğün izin dilekçesinde düğünün saatleri belirtilecek.

Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşların, evlenen kişilerin 1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde düğünlere katılmasının yasaklanmasına, mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramların yasaklanmasına karar verildi.

MALATYA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.

Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği, bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına karar verildi. Belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi."

Ayrıca kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da 15 Ağustos itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın "anne, baba, anneanne ve babaanne" durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verdi.

ŞANLIURFA'DA 65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Şanlıurfa Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın 1. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."

Ayrıca işçi, öğrenci ve memur servis araçlarında kurallara uyulmaması halinde, birinci ihlalde uyarılmasına, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde ise servis aracının 5 gün süre ile bağlanmasına karar verildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 65 YAŞ ÜSTÜNE TOPLU TAŞIMA VE PAZAR KISITLAMASI

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanımı ve pazara gidiş saatleri kısıtlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde Kovid-19'un oluşturacağı riskin yönetilmesi ve yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla ek tedbirler alındığı bildirildi.

Bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Salgınla mücadelede risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, bulaş riskinin arttığı sabah 07.00 - 10.00 saatleri ile akşam 17.00 - 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının ve akşam 17.00'den sonra sebze, meyve pazarlarına girişlerinin kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.