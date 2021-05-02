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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı itiraz süresi kaç gün? Arabayla sokağa çıkma cezası

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sorusu merak konusu oldu. Korona virüs salgını kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında 17 günlük tam kapanma ilan edildi. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar, kaç TL? Arabayla sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası kaç TL? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında...

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı itiraz süresi kaç gün? Arabayla sokağa çıkma cezası

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sorusu merak konusu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Peki sokağa çıkma yasağının cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı itiraz nasıl edilir? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? İşte sokağa çıkma yasağı hakkında...

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA EKRANI

Kişilere yönelik düzenlenen sokağa çıkma yasağı için bir sorgulama ekranı bulunmamaktadır. Ancak araçla sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere verilen ceza plakaya işleniyor.

Araçla sokağa çıkma cezası alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden ceza sorgulama ekranına erişerek ceza tutarını görebilir.

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI İÇİN İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR?

Bu cezaya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde o yer sulh ceza hakimliğine itirazda bulunulabilir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEREYE ÖDENİR?

Güvenlik güçleri tarafından kesilen sokağa çıkma yasağı cezaları, mal müdürlüğüne ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili vergi dairelerine ödenebilmektedir. Belediye tarafından düzenlenen idari para cezası belediye birimlerine ödenmelidir.

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