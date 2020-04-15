Sokağa çıkma yasağının şu an sadece haftasonu uygulanıyor olması ile birlikte sokağa çıkma yasağı genelgesi de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı'nın hazırlayacağı sokağa çıkma yasağı genelgesi de merak edilenler arasında. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık.17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.

Sokağa çıkma yasağının 30 büyükşehir ve Zonguldak'a gelmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Konuyla ilgili henüz İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama gelmedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşlara neden çıktıklarını soruyor. Eğer bu kişiler genelgede belirtilen ve sokağa çıkma yasağı kapsamında olmayan kişilerse geçişlerine izin veriliyor. Ancak sokağa çıkma yasağı kapsamında olan kişilere 789 TL ile 3 bin 189 TL arasında değişen miktarlarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre para cezası kesiliyor.

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.