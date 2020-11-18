Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Genelge yayınlandı! 65 yaş üstü 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Sorusu dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında getirilen kısıtlama sosyal medyada da geniş yer buldu. Peki, 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı ne zaman geliyor? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?



Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar v e 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.