Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Yeni yasak saatlerin nedir? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı Haziran ayı normalleşme genelgesini yayımladı, vatandaşlar tarafından merak edilen "Sokağa çıkma yasakları bitti mi? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?" sorularının cevapları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısından sokağa çıkma yasaklarının değiştirilmesi kararı çıktı. Yeni yasak saatlerin nedir? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Yeni yasak saatlerin nedir? Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

31 Mayıs 2021 tarihli kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma yasaklarının Haziran ayı boyunca devam etmesine ancak saatlerinin esnetilmesine karar verildi. Yeni yasak saatleri nedir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Haziran ayı normalleşme genelgesine göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

YENİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alındı, Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilmesine karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ÖSYM sınav tarihler ne? 2021 KPSS, DGS, YDS, YKS, ALES, YÖKDİL, İSG başvuru tarihleri ve 2021 ÖSYM sınav takvimi
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
CANİ! Son dakika: 3 jandarmayı bıçakladı! Markette dehşet!
GÜNDEM3 jandarmayı bıçakladı! Markette dehşet!
Okullar açıldı mı? Hangi sınıflar açılacak? 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başlıyor mu?
GÜNDEMOkullar açıldı mı?
MÜJDE! Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan "evde bakım maaşı" alanlara aşı müjdesi
GÜNDEMBakan Yanık: Evde bakım yardımı alan engelliler ...
Maskeli saldırgan sokakta vurdu
GÜNDEMMaskeli saldırgan sokakta vurdu
1 Haziran Yüzme havuzları açıldı mı? Haziran ayı normalleşme kararlarına göre yüzme havuzları açık mı?
GÜNDEM1 Haziran Yüzme havuzları açıldı mı?
Karneler ne zaman verilecek? 2021 Karneler nasıl alınacak? Ziya Selçuk'tan açıklama
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
1 Haziran İstanbul elektrik kesintisi duyuruları belli oldu! AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ, BEDAŞ)
Spor salonları açıldı mı? Yeni genelgeyle spor salonları açık mı?
GÜNDEMSpor salonları açılacak mı?
İSTANBULLULAR DİKKAT! İstanbul'da 11 ilçede su kesintisi! Son dakika İSKİ su kesintileri
GÜNDEMİSTANBULLULAR DİKKAT! 11 ilçede su kesintisi