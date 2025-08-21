Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sokak hayvanları toplatılacak mı? İstanbul Valiliği duyurdu

        Sokak hayvanları toplatılacak mı? İstanbul Valiliği duyurdu

        Okulların açılmasına kısa süre kala sokak hayvanları ile ilgili karar açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 39 ilçe kaymakamlığına gönderildi. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik işlemlerin yapılması gerektiği bildirildi. Peki İstanbul'da sokak hayvanları toplatılacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 09:28 Güncelleme: 21.08.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Valiliği sokak hayvanlarının toplatılmasına yönelik duyuruda bulundu. İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları hakkında yapılan açıklamada, "Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması" gerektiği bildirildi. İşte detaylar

        2

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI AÇIKLAMASI

        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları hakkında yapılan açıklamada, "Başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması" gerektiği bildirildi.

        SOKAK HAYVANLARI TOPLATILACAK MI?

        İstanbul Valiliği, okulların açılması öncesi, sahipsiz sokak hayvanları hakkında açıklama yaptı.

        İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 39 ilçe kaymakamlığına gönderildi.

        Yazıda, okulların açılmasına kısa bir süre kaldığı hatırlatılırken, "Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir" denildi.

        Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik işlemlerin yapılması gerektiği bildirilirken, "İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

        "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle beraber; mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

        Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde; “Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.” hükmü ile, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları başlığı, 7. maddesi (a) bendinde; "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

        İlgili Mevzuatların yürürlüğe girmesine müteakip Komisyon oluşturularak ilk toplantı 10.03.2025 tarihinde yapılarak düzenlenen ilk rapor Bakanlık Makamına sunulmuştur. Bu tarihten itibaren komisyon tarafından her ay düzenli olarak denetimler yapılmakta olup, yapılan çalışmalar Bakanlığa rapor halinde sunulmaktadır.

        3

        Ancak, Valiliğimize sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayetler gelmeye devam etmekte olup, yaz tatilinin bitmesi okulların açılmasına kısa bir süre kala, özellikle bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can güvenliğine karşı tehdit oluşturmaktadır. Okulların açılmasıyla birlikte bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin artacağı değerlendirilmektedir.

        Bu kapsamda; İlimiz genelinde başta okul çevreleri olmak üzere, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu tüm alanlarda çevre sağlığı, kamu düzeni ve halk güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanları açıklaması
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        ABD'li ünlü hakim hayatını kaybetti
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Teksas'ta Cumhuriyetçiler Trump'ın desteklediği haritayı onayladı
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşamak nasıl bir şey?
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Yavru goril Zeytin Nijerya'ya gidiyor
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Mourinho'dan Kerem açıklaması!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        Tur Portekiz'e kaldı!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Trump gerçekte kaç savaş bitirdi?
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Sıcak hava etkili olacak, Doğu Karadeniz'de yağmur var
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Daltonlar çete lideri iş insanını böyle tehdit etti
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı