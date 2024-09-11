Böcekler Uzayda Yön Bulmak İçin Işığı Kullanırlar

Uçan minik bir böcek olduğunuzu hayal edin. Narin ama güçlü kanatlarınızla uçabilirsiniz, çünkü yerçekimi sizin için bir fil için olduğundan daha az zahmetlidir. Ancak, küçük ve (nispeten) hafif olmanın yanı sıra uzaydaki yönünüzü bilme sorunu da vardır. Yerçekiminin yanı sıra, bu böcekler hangi yönün “yukarı” olduğunu belirlemek için görsel ipuçlarını kullanırlar.