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Kayseri’de 3 yıldır birlikte olduğu 43 yaşındaki kadını sokak ortasında av tüfeği ile öldüren 59 yaşındaki tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık, “Uzaklaştırma kararı yüzünden tartıştık, küfür etti, kazayla vurdum” dedi. Savcı mütalaasında, sanığın ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep ederek, sanığa herhangi bir indirim maddesi uygulanmamasını istedi.
SOKAK ORTASINDA VURULDU
9 Aralık 2018’de Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde meydana gelen olayda 43 yaşındaki Serpil Yıldız, av tüfeği ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Serpil Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı gerçekleştiren şahsın 38 NS 398 plakalı beyaz renkli araçla ayrıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan polisler, şüpheli şahsın Kayabaşı Mahallesi’ndeki ikametine operasyon yaptı. Şüpheli Halit Ç. suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Halit Ç., çıkarıldığım mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAKANLIK MÜDAHİL OLDU
İHA'nın haberine göre, Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk celsesinde tutuklu sanık Halit Ç. (59),öldürülen kadın Serpil Yıldız’ın şikayetçi oğulları E.U., E.U. ve şikayetçi kızı E.U. ile avukatlar hazır bulundu. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da davaya müdahil oldu.
'UZAKLAŞTIRMA YÜZÜNDEN TARTIŞTIK'
Serpil Yıldız’ı kasten öldürmediğini, kazayla cinayetin olduğunu söyleyen tutuklu sanık Halit Ç., şunları söyledi: “Ben olay günü telefon faturamı yatıracaktım. Emirgan Parkı’nın orada aracımı park ettim, orada karşılaştık. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı için şikayet etmişti, ben de neden şikayet ettiğini sorunca, ağza alınmayacak küfürler etti. O küfürleri burada söylemeyeceğim ama çok ağır konuşunca aracın arkasında fırçanın sapı ile birkaç kez vuracaktım ama aracın bagajında fırçayı bulamadım, tüfeği gördüm, onu değnek gibi kullanacaktım, tüfek ateş alınca ben yaralandığını fark etmedim, tüfeği bagaja atıp gittim, küfür ettiği için yaptım. Çok pişmanım, bana 60-70 bin TL civarında borcu da var, büyük oğlunu ben evlendirdim ama olay günün aramızda bu konuşulmadı, sadece uzaklaştırma yüzünden tartıştık.”
'ANNEMİ TEHDİT EDERDİ'
Öldürülen Serpil Yıldız’ın kızı E.U. ise, "Annem ile birlikte gidip bu şahıs hakkında uzaklaştırma şikayetinde bulunduk, bizimle hiç yaşamadı, ama gece evin oraya gelir, camımızdan bizi dinlerdi. Anneme hep ‘seni öldüreceğim’ diye tehdit ederdi, şikayetçiyim” derken, Yıldız’ın şikayetçi oğlu E.U. da, “Kesinlikle annemin borcu yoktu, beni evlendirdiğini söylüyor ama bana 10 bin TL vermişti, daha sonra da ödedim, yalan söylüyor” diye konuştu.
'KAFASINA DOĞRU SIKTI'
Görgü tanığı olarak dinlenen A.G., “Olay günü kadını arabanın etrafında kovaladı, bir tur attılar, kadın kolu ile kafasını koruyordu, adam kadının kafasına doğru sıktı” dedi.
'HEDEF ALIP ATEŞ ETTİ'
3 tanığın dinlendiği davada savcı mütalaasını verdi. Sanığın ‘tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep eden savcı, mütalaasında maktulün 10-12 yıl önce eşinden boşandığı, kızı ile birlikte kaldığı, kahvaltılık malzemeler satan bir işyerinde çalıştığı, o işyerine müşteri olarak gelen sanık ile tanıştığı belirtildi. Evli olan sanığın eşinin rahim kanseri tedavisi gördüğü için eşi ile ilişki yaşayamadığı, maktul ile yakınlaştığı, bekar evlerinde karı koca yaşadıkları ifade edilen mütalaada, suç tarihinden 30-40 gün önce maktulün kadın hastalığı nedeniyle tedavi olduğu, bu süreçte sanığın maktule olan güveninin kaybolduğu ve tartışmalar yaşadıkları, uzaklaştırma alan sanığın kinlenerek, suç tarihinde maktulün kafasına hedef alıp ateş ettiği anlatıldı. Maktulün sanığa karşı tahrik oluşturacak ifadeleri olmadığına kanaat getiren savcı, sanığın planlayarak maktulü kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı 13 Şubat’a erteleyerek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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