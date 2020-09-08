Sokakta, çocuğun önünde kadına şiddet!

İHA

Antalya’da kimliği belirlenemeyen bir erkeğin kadını darp etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde yol kenarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek, otomobilin önünde bir kadını yere yatırarak yüzüne ve vücudunun çeşitli noktalarına vurmaya başladı.

ÇOCUĞUN ÖNÜNDE SOKAKTA ŞİDDET

İHA'da yer alan habere göre kadının erkeğin elinden kurtulmaya çalıştığı anlar ve darp edilmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, çiftin polis gelmeden bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Öte yandan görüntülerde kadının yanında bir de çocuk olduğu görüldü.