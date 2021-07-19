Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı
ABONE OL

Sokakta defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kağıthane'de, iddiaya göre borç meselesi yüzünden tokat yediği kişinin yanından ayrıldıktan birkaç saat sonra geri gelen 26 yaşındaki genç, çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralandı. Yaralı halde katil zanlısının motosikletine binerek kaçan ve yığıldığı yerde hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Defalarca bıçaklandığı dehşet anları ise kameraya yansıdı

Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı
Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, borç meselesi yüzünden çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle, 26 yaşındaki Mehmet Özçalkap hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Özçalkap, Halit K. (30) ile buluştu. Birlikte yemek yiyip alkol alan ikili arasında bir süre sonra borç verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halit K.'den tokat yiyen Özçalkap, bulundukları yerden ayrıldı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra Özçalkap, Halit K.'yi arayarak bulunduğu yerin konumunu istedi.

HASTANEDE MÜDAHALAYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İddiaya göre, bir süre sonra sokağa gelen Özçalkap, Halit K.'ye bıçakla saldırmaya başladı. Halit K.'nin de bıçakla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada Özçalkap, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı. Özçalkap, katil zanlısının motosikletine binerek kaçmaya başladı. Yaralı halde kilometrelerce yol giden Özçalkap, Dereboyu Caddesi üzerinde motosikletten inerek sokak üzerinde yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra yere yığılan genç, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI

Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ölen şahsın görüldüğü sokaktaki motosikleti ve üzerindeki kan izlerini gören ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Motosikletin plakasından yola çıkarak sahibi Halit K.'ye ulaşan Kağıthane polisi, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’ndeki kayıtlı adresine gittiğinde kendisine ulaşamadı.

Şahsın dedesinin Harmantepe Mahallesi'ndeki evinde kaldığı bilgisine ulaşılması üzerine adrese giden ekipler, sokakta ve binanın merdivenlerinde kan izleri olduğunu tespit etti. Binanın kameralarını da incelemeye alan ekipler, gencin hayatını kaybettiği kavganın görüntülerine ulaştı. Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve tekrar gelmediği tespit edilen Halit K.'yi annesinin Yeşilpınar'daki evinde kıskıvrak yakaladı.

'BORÇ VERME KONUSUNDAN DOLAYI KAVGA ETTİK'

Gözaltına alınan katil zanlısı şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Büroda ifadesi alınan Halit K., borç verme konusundan dolayı Mehmet Özçalkap ile kavga ettiklerini, gece oturup bir şeyler içtiklerini daha sonra kendisinin tokat attığını Mehmet'in giderek 2-3 saat sonra konum isteyip tekrar geldiğini tartışmaya başladıklarını söyledi. Kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla saldıran Mehmet'in elindeki bıçağı alarak kendisini korumak için salladığını ve bacağından yaraladığını, kendisinin de yaralandığı söyledi.

Öte yandan, emniyete "uyuşturucu madde kullanmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 3 adet kaydı olan Halit K. "Kasten adam öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Mehmet Özçalkap'ın ise 5 adet “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burası 'Unutulmuşlar Kasabası' Kimi tecavüze uğramış, kimi demir sopalarla dövülmüş... - Haberler
GÜNDEM Kimi tecavüze uğramış kimi demir sopalarla dövülmüş!
Sağlık ocağı arefe günü açık mı? Sağlık ocakları arefe günü kaça kadar açık? 19 Temmuz 2021 Arife Günü
GÜNDEM Sağlık ocakları arefe günü açık mı?
2021 ÖSYM sınavları YÖKDİL, TUS, ALES, KPSS ne zaman? 2021 ÖSYM sınav takvimi ve ÖSYM sınavları başvuru tarihleri
GÜNDEM 2021 ÖSYM sınav takvimi
Küçükçekmece'de çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
GÜNDEM Bu nasıl baba! Çocuğunu tavana asarak dövdüğü ...
5 milyonluk bayram vurgunu jandarmaya takıldı
GÜNDEM 5 milyonluk bayram vurgunu jandarmaya takıldı
AŞI RANDEVU ALMA: Aşı randevu telefon numarası kaç? Aşı randevusu e-Devlet, e-Nabız ve MHRS ekranı!
GÜNDEM Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
Arefe günü İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler! 19 Temmuz AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgula
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Aşı yaşı kaça indi? Aşı sırası kimde, 18 yaş altı aşılama var mı? e-Nabız aşı sırası sorgulama ekranı
GÜNDEM Aşı yaşı kaça indi?
19 Temmuz İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları... Arefe günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İÇERİDEN GÖRÜNTÜLER!Büyükada Rum Yetimhanesi'nde milim milim yürütülen çalışma tamamlandı
GÜNDEM Milim milim yürütülen çalışma tamam!