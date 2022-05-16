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Sokakta rastgele ateş açtı

Silahını çekti, o an hiçbir sebebi yokken izinli olan bekçi Kerem Cebeci'yi ve amcası Sadık Cebeciyi vurdu, son mermiyle de canına kıydı

Sokakta rastgele ateş açtı
HABERTURK.COM

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olan 31 yaşındaki Hüseyin Aslan, çevresine zarar vermesin diye mahalleden taşınmıştı. Ancak Aslan önceki gün akşam saatlerinde beline silahı koydu, eski oturduğu mahalleye geldi ve rastgele ateş etmeye başladı.

İddiaya göre Aslan depresyon tedavisi gördü ve beş kez hastaneye yatırıldı ama iyileşemedi. Silahını alıp daha önce oturduğu mahalleye gitti. Hüseyin Aslan, önüne çıkanlara hedef gözetmeksizin ateş etmeye başladı.

Kurşunlardan bir kişi kaçmayı başardı ancak Kerem Cebeci o kadar şanslı değildi, kurşunların hedefi oldu ve yaşamını yitirdi. O sırada tesadüfen Kerem Cebeci'nin amcası camiden çıkmıştı, o da vuruldu, ağır yaralandı. İki kadın ve bir adamın kurşunlardan son anda kurtuldukları kameralara yansıdı. Aslan, son olarak silahı başına dayayıp son kez çekti.

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