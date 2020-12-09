Eve götürmeyen taksicinin aracını çaldı! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 4 Aralık akşamı, iddiaya göre Ünal U., sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına kısa süre kala geldiği taksi durağında 2 sürücüye 10 lirasının olduğunu söyleyerek eve gitmek istediğini söyledi. Ünal U., şoförlerden olumsuz yanıt alınca da durakta kontak anahtarı üzerinde bulunan taksiye binip, uzaklaştı.

TAKSİ TERKEDİLMİŞ OLARAK BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi, terk edilmiş olarak bulunurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi.

POLİS ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Görüntülerde şüpheliyi belirleyen polisler, marketten çıktığı sırada Ünal U. ile karşılaşıp gözaltına aldı.

"TAKSİYİ ÇALMAK GİBİ NİYETİM YOKTU"

Ünal U.’nun ifadesinde, “10 lira param vardı. Taksiciler beni götürmeyince ben de kendi kendimi götürdüm. Taksiyi çalmak gibi bir niyetim yoktu” dediği öğrenildi. İfadesinin ardından zanlı serbest bırakıldı.