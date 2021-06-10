Göl kenarında akılalmaz ölüm! 0:00 / 0:00

DHA

Isparta'da, önceki gece saat 02.45 sıralarında Eğirdir ilçesindeki Altınkum plajında akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Halime Elma (36),2 çocuğu ve 3 arkadaşıyla birlikte Altınkum plajındaki belediyeye ait bungalov evlerden kiraladı.

GÖLDEN ARKADAŞLARI ÇIKARDI

DHA'da yer alan habere göre gecenin ilerleyen saatlerinde göle ayaklarını sokan ve göl kıyısında yürümeye başlayan Halime Elma, bir anda dengesini kaybederek düştü. Arkadaşları gözden kaybolan Halime Elma'yı sudan çıkararak 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halime Elma, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne götürüldü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ÇIKACAK

Halime Elma'nın cenazesi otopsi için Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Halime E.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.