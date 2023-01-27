3 gün 3 gece uyudu! Kadını polis uyandırdı!

Erzurum'un Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'ndeki bir sitenin 9´uncu katındaki dairede yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Sevim K.'yi (49) telefonla arayan yakınları kendisine ulaşamadı.

DHA'da yer alan habere göre yakınlarının ricasıyla Sevim K.'nin evine giden komşuları da kapıyı defalarca vurup zili çaldı ama açan olmadı.

Çilingir, içeriden de kilitli olan ve anahtarı üzerinde bulunan kapıyı uzun uğraşlar sonucu açtı. Eve giren polisler Sevim K.'yi koltukta uzanmış halde buldu.

POLİSLER GÜÇLÜKLE UYANDIRDI

Uyuduğu anlaşılan kadını, polisler seslenerek güçlükle uyandırdı. Bir anda karşısında polisleri görünce şaşkınlık yaşayan Sevim K., neler olduğunu sordu. Bunun üzerine polisler, kendisine yaşananları anlattı.

İLAÇLAR NEDENİYLE 3 GÜN UYUMUŞ

Sevim K.'nin günlük aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen 'Bipolar' hastası olduğu öğrenildi ve aldığı ilaçlar nedeniyle 3 gündür uyuduğu anlaşıldı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı muayenede Sevim K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.