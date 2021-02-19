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HaberlerGündem3. SayfaŞOKE EDEN OLAY! Son dakika... Tacizle suçlandı! Kaynar suyla haşlandı!
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Tacizle suçlandı! Kaynar suyla haşlandı!

Iğdır'da yaşayan Bülent Kılıç (45),vücudunun büyük bölümü kaynar suyla haşlanmış halde Erzurum Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedaviye alındı. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluşan Kılıç, akrabaları C.K. ile Ö.Y.'nin iftira yüzünden kendisini yaktıklarını öne sürdü. C.K.'nin, eşine sözlü tacizde bulunduğu iddiası üzerine kaynar suyla yakıldığını ileri süren Kılıç, şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili ifadeleri alınan C.K. ile Ö.Y.'nin, Kılıç'ı yakmadıklarını, tartışma sırasında kazara suyun üzerine döküldüğünü anlattıkları öğrenildi

ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika... Tacizle suçlandı! Kaynar suyla haşlandı!
Tacizle suçlandı! Kaynar suyla haşlandı!
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DHA

Iğdır'ın Kasımcan köyünde 30 Ocak'ta insanı şoke eden bir olay meydana geldi. İddiaya göre Y.K., Bülent Kılıç'ın kendisini telefonda sözlü olarak taciz ettiğini belirterek eşi C.K.'ye söyledi. Bülent Kılıç'ın evinin önüne giderek tartışan C.K., kayınpederi Ö.Y.'nin ikazıyla bölgeden ayrıldı.

SOBANIN ÜZERİNDEKİ SU DOLU GÜĞÜM DEVRİLDİ

Taraflar bir süre sonra Ö.Y.'nin evinde buluştu. Evde çıkan tartışma sırasında Kılıç, sobanın üstündeki su dolu güğümün devrilmesi sonucu yandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, oradan da Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

KAYNAR SUYLA YAKILDIĞINI İDDİA ETTİ

DHA'da yer alan habere göre yanık ünitesinde tedavisi devam edilen Bülent Kılıç, telefonla taciz iddiasının gerçek dışı olduğunu, iftiraya kurban gittiğini savunarak C.K. ve kayınpederi Ö.Y.´nin kendisini sobanın üstündeki güğümle yaktıklarını ileri sürdü.

"KİMİN NAMUSUNA YAN BAKMIŞIM"

Kılıç, "Hakkımdaki iddiaları duyunca çok üzüldüm. Güya ben C.K.'nin eşine telefondan taciz etmişim. Varsa çıkarın, dedim. Köyde herkese sorsunlar, ben kimin namusuna yan gözle bakmışım? Çıkan tartışmada sobanın üzerindeki güğümün suyuyla beni yaktılar" dedi.

"ÖLSEM BUNDAN DAHA İYİYDİ"

C.K. ve kayınpederi Ö.Y.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Bülent Kılıç, yaralarının çok ağır olduğunu belirtti. Boğazından karnına kadar yandığını anlatan Kılıç, "Ölsem bundan daha iyiydi" diye konuştu.

"ARBEDE SIRASINDA DEVRİLDİ"

Bülent Kılıç'ın iddiasıyla güvenlik güçlerine ifade veren C.K. ile Ö.Y.'nin de haklarındaki iddiayı kabul etmediği öğrenildi. Kılıç'ın eşini telefonda rahatsız ettiğini iddia eden C.K.'nin, kayınpederi Ö.Y.'nin evindeki tartışmada sobanın üzerindeki güğümün kazayla döküldüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Ö.Y.'nin de ifadesinde evin içinde yaşanan arbede sırasında güğümdeki suyun devrilerek Bülent Kılıç'ı yaktığını söylediği belirtildi. C.K. ile Ö.Y., serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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