Sol kolda oluşan karıncalanmalar genellikle iğnelenme şeklinde görülmektedir. Bu durum birçok önemli hastalığın habercisi olabilmektedir. Çoğu zaman meydana gelen bu durumda kolda bulunan kan akışı ve sinirlerin fonksiyonunu yitirdiğine işaret etmektedir.

Sol kolda meydana gelen karıncalanmanın şiddeti muayene edilerek, neyin sebep olduğu ve tıbbi bir müdahale gerekip gerekmediğini anlamınıza yararlı olacaktır.

Sol kolda meydana gelen karıncalanma nedenleri;

Kan dolaşımında bozukluk oluşması ; sol kolunuzun belli bir bölgesinde meydana gelen kan akışının azalmasıyla karıncalanma görülebilmektedir.

; sol kolunuzun belli bir bölgesinde meydana gelen kan akışının azalmasıyla karıncalanma görülebilmektedir. Kalp krizi riski ; meydana gelen bu karıncalanmaya çene ve göğüste sıkışma eşlik ediyorsa kalp kriziyle bağlantılı olmaktadır. Bu ağrı kolunuzun uyuşmasından sonra; sıkışarak göğüste basınç oluşması şeklinde gelişmektedir.

; meydana gelen bu karıncalanmaya çene ve göğüste sıkışma eşlik ediyorsa kalp kriziyle bağlantılı olmaktadır. Bu ağrı kolunuzun uyuşmasından sonra; sıkışarak göğüste basınç oluşması şeklinde gelişmektedir. Vitamin eksikliği ; B12 vitamini eksikliği karıncalanmaya neden olabilmektedir.

; B12 vitamini eksikliği karıncalanmaya neden olabilmektedir. İnme riski; sol kolda karıncalanma oluşacak ani bir inme sebebi olarak da görülebilmektedir. Böyle bir durumda baş dönmesi ve sersemleme yaşayabilirsiniz.

Karpal Tünel Sendromu ; sol kolda bulunan kaslarda sıkışma meydana gelmesi sonucu, dolaşımın azalmasıyla oluşmaktadır. Bu durumda kan dolaşımı kesildiğinden karıncalanmaya neden olmaktadır.

; sol kolda bulunan kaslarda sıkışma meydana gelmesi sonucu, dolaşımın azalmasıyla oluşmaktadır. Bu durumda kan dolaşımı kesildiğinden karıncalanmaya neden olmaktadır. Vasküler bozukluk oluşması ; damarların zarar görmesi ve daralmasıyla meydana gelen durum direk sol kolda karıncalanmaya sebep olmaktadır. İlerleyen durumlarda parmaklarda renk değişimleri ve his kayıpları görülmektedir.

; damarların zarar görmesi ve daralmasıyla meydana gelen durum direk sol kolda karıncalanmaya sebep olmaktadır. İlerleyen durumlarda parmaklarda renk değişimleri ve his kayıpları görülmektedir. Sinir zedelenmesi; omuz, boyun ve omurgada oluşan sinir zedelenmeleri sol kolunuzun karıncalanmasına neden olmaktadır.

Çoğu zaman meydana gelen sol kol karıncalanmaları evde alınan önlemler ile giderilebilmektedir. Fakat şiddetli olarak devam eden uyuşmalarda mutlaka doktora görünmek gerekmektedir.