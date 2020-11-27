Başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Taner Rumeli gibi önemli isimler yer aldığı Sol Yanım, ilk bölümünde tam not aldı. İşte dizinin ilk bölümünde yaşananlar 2. yeni bölüm fragmanı...

SOL YANIM KONUSU NEDİR?

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği “Sol Yanım”ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

‘Sol Yanım’; genç aşıklar Serra ve Selim’in hikayesi çevresinde gelişen sırlar ve entrikalarla dolu sürükleyici bir hikayeyi ekrana taşıyacak. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ‘Sol Yanım’, tesadüfler ile büyüyen bir aşkın ve geçmişten geleceğe taşınan başka sevdaların hikayesini anlatacak.

SOL YANIM OYUNCU KADROSU

Oyuncular: Özge Yağız (Serra),Tolga Mendi (Selim),Cemre Baysel (Biricik),Emre Bey (Burak),Defne Samyeli (Asena),Cansel Elçin (İhsan),Taner Rumeli (Onur),Esra Bezen Bilgin (Nilgün),Deniz Barut (Nil),Seda Akman (İdil),Benian Dönmez (Binnaz),Feyza Civelek (Nazlım),Tuğçe Açıkgöz (Zeynep),Ecem Atalay (Eda),Ergül Miray Şahin (Pınar),Emre Dinler (Barbar),Oktay Çubuk (Ali),Aleyna Şen (Hülya),Yavuz Pekdiker (Hakkı),Demet Genç (Sevgi),Haydar Koyel (Haydar),Celal Tak (Hayri),Özgür Cem Tuğluk (Salih),Murat Balcı (Barış),Efe Taşdelen (Bülent),Ayşe Kırca (Yasemin),Hasret Usneker (Sevinç).

SOL YANIM 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay’dan tepki görmektedir.

İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra’nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim’le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.

SOL YANIM 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI