Sol Yanım dizisi heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Yapımcılığını BKM Yapım'ın üstlendiği yeni dizi Sol Yanım'ın yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. STAR TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi Sol Yanım sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Dizinin takipçileri tarafından Sol Yanım'ın nerede çekildiği araştırılıyor. Sol Yanım nerede, hangi şehirde çekiliyor? Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede?

SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

BKM yapımdan Necati Akpınar'ın yeni dizisi Sol Yanım bu akşam ilk bölümüyle ekranda. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu Sol Yanım'ın senaryosu Melis Civelek ile Özlem Çadırcı'ya ait. Oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman, Benian Dönmez, Feyza Civelek, Tuğçe Açıkgöz, Ecem Atalay, Ergül Miray Şahin, Emre Dinler, Oktay Çubuk, Aleyna Şen, Yavuz Pekdiker, Demet Genç, Haydar Koyel, Celal Tak, Murat Balcı, Özgür Cem Tuğluk, Efe Taşdelen, Ayşe Kırca, Hasret Usneker'in bulunduğu Sol Yanım'ın müzikleri ise Alp Yenier'e ait.

Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul'da BKM stüdyolarında gerçekleştiği biliniyor. Sol Yanım dizisinde yer alan Kuzey Üniversitesi'nin bir özel okul kampüsünde çekildiği söyleniyor ancak hangi okul olduğu bilinmiyor.