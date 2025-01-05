SOLOTÜRK, hazırladığı video klipte sanatçı Ferdi Tayfur'u andı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yaptığı gösterinin yer aldığı video klipte, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" isimli şarkısını kullandı.
Giriş: 05.01.2025 - 22:28 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:28
SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında kentte düzenlediği hava gösterisine ilişkin video klip paylaşıldı.
Klipte "Hatıran Yeter" şarkısı kullanılarak, 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur anıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ