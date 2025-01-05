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        Haberler Gündem Güncel SOLOTÜRK, hazırladığı video klipte sanatçı Ferdi Tayfur'u andı | Son dakika haberleri

        SOLOTÜRK, hazırladığı video klipte sanatçı Ferdi Tayfur'u andı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında yaptığı gösterinin yer aldığı video klipte, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" isimli şarkısını kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 22:28 Güncelleme: 05.01.2025 - 22:28
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        SOLOTÜRK, Ferdi Tayfur'u andı
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        SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında kentte düzenlediği hava gösterisine ilişkin video klip paylaşıldı.

        Klipte "Hatıran Yeter" şarkısı kullanılarak, 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur anıldı.

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