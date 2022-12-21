Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği Üç Kız Kardeş 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olayları sizler için derledik. İşte Üç Kız Kardeş 32. bölüm fragmanı detayları...