1'i bebek 3 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza! Habertürk'ten Yunus Emre Aytekin'in haberine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada, 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti. 13 şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olmaktan, 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 9 şüpheli asli, 4 şüpheli ise tali kusurlu olarak yer aldı.

Giriş: 18.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:42

