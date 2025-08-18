Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara rezidans yangınında 3 kişi ölmüştü! İstenen cezalar belli oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        1'i bebek 3 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!

        Habertürk'ten Yunus Emre Aytekin'in haberine göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada, 12 Temmuz'da çıkan yangında biri bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti. 13 şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olmaktan, 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 9 şüpheli asli, 4 şüpheli ise tali kusurlu olarak yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 09:32 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:42
        1'i bebek 3 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
