Son Dakika: 1 Mayıs Altın fiyatları yükselişte! Güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından 1 Mayıs Çarşamba günü merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatlarında yükseliş başlarken gram altının fiyatı yüzde 0,08 yükselişle 245,72 liradan, çeyrek altın ise 401,76 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 1 Mayıs güncel altın fiyatları...