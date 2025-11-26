ÜMİT, VURULDUKTAN DAKİKALAR SONRA

Kayserili Ümit Canpolat’ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, bir cinayet dosyasına dönüşmüştü. Günlerdir merak edilen 112 ses kayıtları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayınında izleyicilere aktarıldı.

112’YE ADRESİ SÖYLEMİYOR!

GELİN MÜGE’NİN ŞOK SÖZLERİ

Kocasının kafasından vurulduğunu söyleyen gelin Müge, acil servis çalışanının yoğun çabasına rağmen yaklaşık 6 aydır ikamet ettiği evin adresini bir türlü veremedi. 112 çalışanının, Müge ile telefondayken defalarca beklemeye alındığı ve bu sırada Müge’nin telefonundan bazı işlemler yaptığı ortaya çıktı. Peki, Müge o sırada başka bir telefondan ne yapıyordu? Yoksa başka biriyle mi iletişimdeydi?

