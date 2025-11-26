Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 112 Ses kayıtları ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        112 Ses kayıtları ortaya çıktı!

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında ses getiren anlar yaşandı. Kayserili Ümit Canpolat'ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, bir cinayet dosyasına dönüşmüştü. Günlerdir merak edilen 112 ses kayıtları, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı yayınında izleyicilere aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        112 Ses kayıtları ortaya çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ÜMİT, VURULDUKTAN DAKİKALAR SONRA

        Kayserili Ümit Canpolat’ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesi, bir cinayet dosyasına dönüşmüştü. Günlerdir merak edilen 112 ses kayıtları, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme canlı yayınında izleyicilere aktarıldı.

        112’YE ADRESİ SÖYLEMİYOR!

        GELİN MÜGE’NİN ŞOK SÖZLERİ

        Kocasının kafasından vurulduğunu söyleyen gelin Müge, acil servis çalışanının yoğun çabasına rağmen yaklaşık 6 aydır ikamet ettiği evin adresini bir türlü veremedi. 112 çalışanının, Müge ile telefondayken defalarca beklemeye alındığı ve bu sırada Müge’nin telefonundan bazı işlemler yaptığı ortaya çıktı. Peki, Müge o sırada başka bir telefondan ne yapıyordu? Yoksa başka biriyle mi iletişimdeydi?

        Konuya dair çarpıcı detaylar Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ekrana gelmeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        İtalya'da kadın cinayetine ömür boyu hapis
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        Bolsonaro'ya 27 yıl hapis cezası
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        Witkoff ve Ushakov'un kritik görüşmesi ortaya çıktı
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Sosyal medyada tepki çekti... Gözaltında biten şaka!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        GSS priminde gelir testine dikkat!
        GSS priminde gelir testine dikkat!